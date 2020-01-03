خطوة تُقرب علي البليهي من البقاء في الهلال

المواطن - مروة نبيل

تسعى إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، لتجديد عقد النجم علي البليهي خلال الفترة الحالية، من أجل الحفاظ على استقرار الفريق الأول لكرة القدم.

وينتهي عقد علي البليهي صاحب الـ30 عامًا، مع نادي الهلال بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، ويحق له التوقيع لأي ناد دون الرجوع إلى ناديه بعد دخوله الفترة الحرة.

وأكدت تقارير صحافية مؤخرًا، أن إدارة نادي الهلال قدم عرضًا لتجديد عقد علي البليهي، إلا أن اللاعب رفضه؛ واشترط مضاعفة راتبه والحصول على 6 ملايين ريال سنويًا.

وتتجه إدارة نادي الهلال إلى إعادة النظر في العرض الذي قدمته للاعبه علي البليهي وتجهيز عرض جديد بقيمة مالية أعلى بما يرضى الطرفين، أملًا في موافقته والبقاء بصفوفه خلال الفترة المقبلة، وذلك حسبما أكدت “الرياضية”.

وأوصى المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو بضرورة استمرار علي البليهي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه من الركائز الأساسية في تشكيلته، ويُقدم أداء مميزًا.

يُذكر أن علي البليهي قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في يونيو عام 2017، قادمًا من الفتح، وأصبح من اللاعبين الأساسيين في تشكيلة الزعيم، وساهم في تتويجه مؤخرًا بلقب دوري أبطال آسيا.

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