خلفان: حماس تحولت إلى منظمة خياس.. تناصر المحتل الإيراني

المواطن - الرياض

انتقد نائب رئيس شرطة دبي سابقاً ضاحي خلفان، موقف حركة حماس، ومناصرتها لإيران بعد هلاك قاسم سليماني بقصف أمريكي بطائرة مسيرة في العراق.

وقال خلفان، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: “حماس إذا قُتل أو توفي قائد عربي، دعت الله أن يذيقه العذاب في نار جهنم، وإذا قُتل إرهابي لطخ يده بقتل أبرياء من العرب -في إشارة لسليماني- سألت الله له الجنة واعتبرته شهيداً”.

وتساءل نائب رئيس شرطة أبو ظبي السابق: كيف تحولت منظمة حماس إلى منظمة خياس؟.

وتابع: حماس تناصر المحتل للأراضي العربية ألا وهي إيران، وتريد أن تناصر في الدفاع عن أرضها المحتلة.

يذكر أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الإرهابية إسماعيل هنية، وصل أمس الاثنين، على رأس وفد من الحركة إلى طهران؛ للتعزية في هلاك قاسم سليماني، والتقى بالمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وحسن روحاني.

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