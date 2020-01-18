خليفة حفتر يصل برلين للمشاركة في مؤتمر ليبيا

خليفة حفتر يصل برلين للمشاركة في مؤتمر ليبيا

2020/01/18
الساعة 10:02 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

وصل قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، إلى برلين للمشاركة في المؤتمر الدولي الذي دعت إليه ألمانيا لبحث حل للأزمة في ليبيا.

ويشارك في المؤتمر عدة دول من بينها روسيا ومصر والإمارات إضافة إلى تركيا، فيما اعتذرت تونس عن المشاركة بعد توجيه الدعوة إليها رسميًّا.

في الوقت ذاته أعربت الخارجية المغربية عن دهشتها من عدم دعوتها إلى مؤتمر برلين، مشيرًا إلى أن اتفاق الصخيرات الذي وقع في المغرب قبل عدة سنوات هو المرجعية الشرعية التي تستند إليها حكومة الوفاق الليبي برئاسة فايز السراج.

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