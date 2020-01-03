خورفكان يوضح حقيقة تعاقده مع رومارينيو

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي خورفكان الإماراتي حقيقة تعاقده مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي رومارينيو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكتب حساب نادي خورفكان الإماراتي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل: “ردًا على ما تم نشره في أحد المواقع الرياضية، غير صحيح ما تم تداوله عن تعاقد خورفكان مع البرازيلي رومارينهو”.

وأعلن حساب صحيفة “الاتحاد الرياضي” الرسمي “تويتر”، اليوم الجمعة، عن اقتراب نادي خورفكان من ضم رومارينيو، وأكد أن اللاعب البرازيلي رومارينيو وصل إلى الإمارات تمهيدًا لإتمام إجراءات التعاقد خلال اليومين المقبلين.

ويُعد النجم البرازيلي رومارينيو من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، والوحيد الذي يُقدم أداء مميزًا؛ رغم تراجع مستوى العميد خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

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