دب الرعب في قلوبهم.. الأتراك يهرعون إلى الشوراع بعد زلزال مانيسا

المواطن - متابعة

ضرب زلزال بقوة 5.4 على مقياس ريختر، ولاية مانيسا التركية، وذلك في الساعة الحادية عشرة من مساء أمس الأربعاء.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية، فإن سكان مدن إسطنبول وبورصة وأزمير وبلكسير شعروا بالزلزال، وهرعوا إلى الشوارع على الفور، خوفًا من أن يصابوا بضرر.

وقال حاكم مدينة مانيسا، أحمد دنيز: إن الزلزال الذي ضرب المدينة لم ينتج عنه أي إصابات بشرية حتى الآن، ولكنه تسبب في وقوع أضرار في عدة منازل في أخيصار، من دون أن يهدد طبيعتها.

وأصدر مرصد قانديلي لأبحاث الزلزال وإدارة الكوارث التركية، بيانًا قال خلاله: إن هزة ارتدادية سجلت بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر، حدثت بعد الهزة الأرضية الأولى، والتي سجلت 5.4 درجات على مقياس ريختر وشعرت به العديد من المناطق المجاورة.

وأوضح أن الزلزال وقع على عمق 8.5 متر.

وصرح عضو في هيئة التدريس بجامعة إسطنبول بأن الهزة الأرضية التي ضربت مانيسا مساء الأربعاء ليست دليلًا على الزلزال الكبير المتوقع حدوثه في إسطنبول.

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