دجانيني يهز الشباك.. وأبها يرد سريعًا

المواطن - مروة نبيل

بدأت مباراة الأهلي ضد أبها، المقامة الآن على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة بشكل سريع، ونجح كل فريق في تسجيل هدف لتصبح النتيجة 1/1 عند الدقيقة 26.

ونجح نجم الراقي دجانيني تافاريس في فض اشتباك التعادل السلبي في مباراة الأهلي ضد أبها عند الدقيقة 20، قبل أن يسجل الجناح الأيسر أندرياتسيما التعادل بكرة رأسية مميزة عند الدقيقة 26.

ويلعب الأهلي ضد أبها الآن في ختام مواجهات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويطمح كل منهما في تحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط.

ويملك الأهلي وأبها 23 نقطة من 13 مباراة، حيث يحتل الراقي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق الأهداف عن أبها صاحب المركز الخامس.

تابعنا على تواصل معنا على