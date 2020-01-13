دجانيني يهز الشباك.. وأبها يرد سريعًا

بدأت مباراة الأهلي ضد أبها، المقامة الآن على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة بشكل سريع، ونجح كل فريق في تسجيل هدف لتصبح النتيجة 1/1 عند الدقيقة 26.
ونجح نجم الراقي دجانيني تافاريس في فض اشتباك التعادل السلبي في مباراة الأهلي ضد أبها عند الدقيقة 20، قبل أن يسجل الجناح الأيسر أندرياتسيما التعادل بكرة رأسية مميزة عند الدقيقة 26.
🎥 الهدف الأول للأهلي عن طريق المهاجم #دجانيني#الأهلي_أبها pic.twitter.com/nRRt7MZmQ7
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 13, 2020
ويلعب الأهلي ضد أبها الآن في ختام مواجهات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويطمح كل منهما في تحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط.
ويملك الأهلي وأبها 23 نقطة من 13 مباراة، حيث يحتل الراقي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق الأهداف عن أبها صاحب المركز الخامس.
د26’ هدف لأبها! ⚽#اندرياتسيما يسجل التعادل#الأهلي 1 : 1 #أبها#الأهلي_أبها_الدوري
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/4hlBltbxNc
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 13, 2020
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