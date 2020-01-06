درجة الحرارة تحت الصفر .. آخر مستجدات حالة الطقس

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن أدنى درجات الحرارة المسجلة اليوم.

وكانت القريات وطريق سجلتا درجة واحدة تحت الصفر فيما بلغت درجة الحرارة في حائل الصفر المئوي، وسجلت كل من تبوك وبريدة 3 درجات مئوية خلال هذا اليوم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر تدفق الكتلة الهوائية الباردة على شمال ووسط وغرب المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على شرق وشمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تصحب برياح سطحية نشطة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل محافظات الحرث، والداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مستوى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة، العقيق، والمخواة، وبلجرشي، وبني حسن، قلوة والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة التنبيه بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

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