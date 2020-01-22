درجة الحرارة تلامس الصفر الليلة وتوقعات بوصول الضباب المتجمد

المواطن - الرياض

اتسعت رقعة تأثير موجة البرد تدريجيًا خلال ساعات نهار اليوم الأربعاء في شمال غرب ووسط المملكة، فيما انخفضت درجات الحرارة بشكل إضافي مقارنة بدرجات الحرارة المسجلة يوم أمس الثلاثاء، ومن المتوقع أن تواصل الحرارة تراجعها غدًا الخميس.

وتوقع مركز طقس العرب أن تشتد الأجواء الباردة في عدة مناطق خلال ساعات الليل حيث تلامس الصفر المئوي في العديد من المناطق، ويتشكل على إثرها الصقيع خصوصًا في مناطق تبوك، الجوف والمدينة المنورة وحائل وغرب وشمال منطقة القصيم ساعات فجر وصباح الخميس.

كما ترتفع نسب الرطوبة السطحية ساعات فجر الخميس على القريات وطريف حيث يتشكل الضباب، وبالتزامن مع درجات حرارة تلامس الصفر المئوي، فإن فرصة تشكل ما يسمى بالضباب المتجمد واردة على تلك المناطق.

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