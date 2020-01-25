درجة الحرارة 3 تحت الصفر في طريف

المواطن - الرياض

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، أن أقل درجة حرارة سجلت على المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية كانت في طريف⁩ وحزم الجلاميد⁩.

وقال الزعاق في تغريدة له عبر تويتر، : طريف تدنت إلى 3 تحت الصفر وحزم الجلاميد تدنت إلى 4 تحت الصفر.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية والقصيم، وسماء غائمة جزئيًا على تلك المناطق.

كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على شرق وجنوب شرق المملكة، في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

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