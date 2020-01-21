دعوة مراكز حضانات الأطفال المرخصة للتسجيل إلكترونياً في قرة

المواطن - الرياض

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أن مراكز حضانة الأطفال في مختلف المناطق المملكة يمكنها الانضمام حاليا إلى برنامج دعم ضيافة الأطفال (قرة)، من خلال خطوات إلكترونية ميسرة أتاحها الصندوق من خلال الرابط: (اضغط هنا)، وذلك لرفع مستوى استفادة المراكز من أطفال السعوديات الموظفات في القطاع الخاص والمشمولين بدعم الصندوق.

وأوضح “هدف” أن البوابة الإلكترونية لبرنامج “قرة” تمكّن المراكز المتخصصة في رعاية الأطفال من الوصول لشريحة كبيرة من المستفيدات، وذلك عبر عرض خدمات المراكز المرخصة للأمهات المستفيدات من برنامج “قرّة” ما يتيح للمراكز زيادة أعداد المسجلين في قوائمه، مضيفاً أنه سيتم دعم التكاليف المادية لرعاية الأطفال من خلال “هدف” وفق الآلية المتبعة لذلك.

وأشار إلى أن إجراءات التسجيل تتم بشكل إلكتروني عبر الدخول إلى البوابة الإلكترونية لبرنامج “قرّة”، وتعبئة البيانات، مع إرفاق المستندات المطلوبة والتي تشمل السجل التجاري والتراخيص اللازمة، ثم توقيع العقد بشكل إلكتروني وتوثيقه من الغرفة التجارية، وإرسال النسخة المعتمدة إلى فريق “قرّة” عبر البريد الإلكتروني، حيث سيتم إضافة بيانات المراكز بعد ذلك مباشرة، ليتمكن من استقبال طلبات الأمهات بشكل إلكتروني، مبيّناً أنه يمكن للمراكز المرخصة التسجيل في البوابة الإلكترونية من خلال الرابط: (اضغط هنا).

وقد أطلق الصندوق برنامج دعم ضيافة الأطفال للمرأة العاملة (قرة) والذي يقدم دعماً مالياً للأمهات العاملات في القطاع الخاص عبر تحمل نسبة من تكاليف حضانة ورعاية أطفالهن، في مراكز مرخصة ومعتمدة بما يضمن توفير بيئة آمنة للأطفال، ويساعد في استمرارية المرأة في عملها واستقرارها الأسري، ويتم صرف مبالغ الدعم بشكل شهري بعد اكتمال تسجيل الأمهات في البوابة الالكترونية للبرنامج والتحقق من أهلية الطلب.

ويساهم الصندوق بتغطية جزء من تكلفة ضيافات الأطفال على النحو التالي: السنة الأولى: يساهم الصندوق بتغطية 800 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الثانية: يساهم الصندوق بتغطية 600 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الثالثة: يساهم الصندوق بتغطية 500 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الرابعة: يساهم الصندوق بتغطية 400 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، وتصل مدة الدعم إلى أربع سنوات للمستفيدة الواحدة، وذلك لحضانة طفلين كحد أقصى حتى بلوغهما ست سنوات.

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