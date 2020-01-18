دوري أبطال آسيا .. رد الأندية الإيرانية على قرار الحظر

المواطن - محمد سمعه

ذكر برنامج “الدوري مع وليد” في الأيام القليلة الماضية، أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بصدد إصدار قرارٍ يحظر فيه على الأندية الإيرانية استضافة أي مباريات على أراضيها في دوري أبطال آسيا؛ وذلك بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة في البلاد مؤخرًا.

ووفقًا لتقارير صحافية فإن الأندية الإيرانية المشاركة في دوري أبطال آسيا نسخة عام 2020 تدرس الانسحاب بسبب شعورها بالظلم من القرار الذي اتخذه الاتحاد الآسيوي.

يذكر أن نادي النصر يقع في المجموعة الرابعة بـ دوري أبطال آسيا مع أندية “السد القطري، سيباهان أصفهان الإيراني والمتأهل من مباراة الملحق رقم 1″، أما نادي التعاون فيلعب في المجموعة الثالثة مع أندية “الدحيل القطري، الشارقة الإماراتي، بيرسيبوليس الإيراني”.

وكان الإعلامي وليد الفراج قال: إن قرار الحظر يعني أن أندية إيران ممنوعة من استضافة مباريات في أراضيها في دوري أبطال آسيا، لكنها ستذهب في مباريات الإياب إلى أراضي الفرق الأخرى بصورة طبيعية، وأكد على قوله بأن النصر سيستضيف نادي سيباهان أصفهان في المملكة بصورة طبيعية، لكن مباراة العودة ستُقام بين الفريق الإيراني ونادي النصر في أرض محايدة وليست في إيران لتنفيذ قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

يذكر أن نادي الهلال كان تُوج بلقب دوري أبطال آسيا نسخة 2019 للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك عقب الفوز على نادي أوراوا الياباني بنتيجة 3/ 0 في مجموع المباراتين، حيث انتهى ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا في الرياض بفوز الهلال بهدف دون رد، ثم انتهت مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا في اليابان بفوز الهلال بثنائية دون رد.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ذكر في وقت سابق أن الفريق المُتوج بـ دوري أبطال آسيا إذا لم ينجح في الحصول على مقعد مؤهل لنسخة 2021 من دوري بلاده، فسوف يتأهل عن طريق وضعه في الملحق المؤهل لدور المجموعات في البطولة.

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