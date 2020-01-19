دوري المدارس .. فرصة لاكتشاف المواهب

المواطن - مروة نبيل

جذبت منافسات بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس الأنظار إليها، وساهمت في تطوير اللاعبين وإجراء بعضهم لتجارب ميدانية في أندية أوروبية.

النسخة الثانية:

وأكملت الهيئة العامة للرياضة ووزارة التعليم الاستعدادات لانطلاقة النسخة الثانية من دوري المدارس، مطلع فبراير المقبل، على مستوى التعليم العام بالمملكة كمشروع وطني رياضي مشترك بينهما، بدأ العام الماضي ويستمر لـ5 سنوات.

ويهدف دوري المدارس لصناعة جيل جديد لرياضة كرة القدم السعودية، حيث من المنتظر أن يدشن رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ النسخة الثانية، يوم الاثنين المقبل.

دوري المدارس:

وأشاد النقاد الرياضيون في برنامج “كورة” ببطولة دوري المدارس، مؤكدين أنها فرصة لاكتشاف المواهب، وإمداد المنتخب السعودي باللاعبين المميزين.

وعلق الإعلامي الرياضي تركي العجمة على البطولة قائلًا: “سابقًا كانت الحواري مصدر حقيقي للاعبين، واليوم إذا أخرج دوري المدارس لاعب واحد فقط للمنتخب كل عام يكون هذا المشروع قد حقق نجاحًا كبيرًا”.

وقال الكاتب الرياضي عبدالعزيز السويد: “هيئة الرياضة كانت تحفز الطلاب من خلال دوري المدارس، لدينا المواهب الكثيرة ولكن لم تكن لدينا البيئة، الآن أصبح هناك دعم حكومي وبالتأكيد سيظهر لنا العديد من المواهب”.

وتابع الناقد الرياضي محمد الصدعان: “أغلب المدارس القوية التي تنافس في دوري المدارس معظم لاعبيها يلعبون في أندية لذلك يجب أن يكون هناك انتباه لهذا الأمر لتنظيم مشاركة لاعبين غير منتمين لأندية”.

تابعنا على تواصل معنا على