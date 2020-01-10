دور هام للملح في القضاء على السرطان

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يعتبر من المعروف أن ملح الطعام أحد أسباب مرض ارتفاع ضغط الدم، ولكن تبين مؤخرًا أنه قد يكون مفيدًا في مكافحة السرطان، بحسب ما توصل إليه علماء أمريكيون.

ووجد علماء في جامعة جورجيا، بالولايات المتحدة الأمريكية، كانوا يبحثون في تأثير جزيئات كلوريد الصوديوم على الخلايا السرطانية، أن ملح الطعام يمكن أن يبطّئ عملية انتشار الأورام السرطانية بنسبة 66 في المائة.

وتوصل العلماء، من خلال تجارب على فئران مخبرية مصابة بالسرطان، أن كلوريد الصوديوم، المعروف أكثر باسم ملح الطعام، مادة سامة للخلايا السرطانية، ويوفر إمكانية للعلاج الذي له آثار جانبية سلبية أقل من العلاجات الحالية، بحسب “سكاي نيوز”.

وأكد فريق العلماء، بقيادة الأستاذ المساعد في الكيمياء بالجامعة جين تشيه، أن جزيئات الملح النانوية يمكن أن تستخدم كحصان طروادة يقوم بإيصال الأيونات إلى داخل الخلية ثم تقوم بتعطيل البيئة الداخلية للخلية، ما يؤدي إلى موتها، ثم تعود جزيئات الملح النانوية إلى طبيعتها كملح عند تحلل الخلايا، وبالتالي فإنها ليست ضارة بالجسم.

وبحسب الدراسة، فإن الخلايا المصابة تحتوي على نسب عالية من الصوديوم، وعندما تتعرض لجزيئات الملح النانوية، يتم تدميرها، مع بقاء الأنسجة سليمة لأنه بالنسبة للجسم هو مجرد ملح عادي، حسبما نقل موقع “نيوز وايز”.

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