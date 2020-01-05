دول كبرى تدعو إلى خفض التوتر بالشرق الأوسط

المواطن - متابعة

دعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إلى خفض التوتر في منطقة الشرق الأوسط.

وذكر المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بحثت في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون آخر التطورات في الشرق الأوسط، واتفقوا على ضرورة نزع فتيل التصعيد.

وفي وقت سابق، قال مسؤول أمريكي: إن الصواريخ الإيرانية في حالة تأهب.

ونقلت “رويترز” عن المسؤول أن ”قوة الصواريخ الإيرانية في حالة تأهب قصوى في كل أنحاء البلاد“.

وأضاف أنه ”من غير الواضح ما إذا كانت حالة التأهب في إيران دفاعية أم لكي تكون طهران أكثر استعدادًا للهجوم“، مؤكدًا أن ”الجيش الأمريكي يتابع عن كثب أي تحركات أخرى للقوات الصاروخية الإيرانية“.

ويأتي ذلك وسط موجة تهديد إيرانية بالرد على مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، أثناء تواجده قرب مطار بغداد الدولي رفقة القيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، الذي قتل أيضًا في الضربة الأمريكية.

تابعنا على تواصل معنا على