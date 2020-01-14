دول E3 : إيران تتنصل من التزاماتها بشأن الاتفاق النووي

المواطن - واس

أعلنت مجموعة الدولة الأوروبية الثلاث E3 التي تضم بريطانيا وفرنسا وألمانيا تفعيل آلية فض النزاعات بشأن الاتفاق النووي الإيراني.

وقالت المجموعة في بيان اليوم “بعد إعلان إيران في مايو 2019 أنها ستتوقف عن الوفاء ببعض التزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة، سعينا لإقناع إيران بتغيير المسار، لقد عملت مجموعة E3 بجد لمعالجة مخاوف إيران وإعادتها إلى التزاماتها بموجب الاتفاقية النووية، كما تعهدنا ودعمنا الجهود الدبلوماسية، مثل مبادرة فرنسا، لتخفيف التوترات ودعوة إيران والولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل تفاوضي شامل، تبقى E3 ملتزمة تمامًا بهذا الجهد الدبلوماسي وتعتزم استئنافه بمجرد أن تسمح الظروف بذلك”.

وفي ضوء تصرفات إيران، لم يعد أمامنا خيار، إلا تسجيل مخاوفنا اليوم من أن إيران لا تفي بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) وإحالة هذا الأمر إلى اللجنة المشتركة بموجب آلية فض النزاع المنصوص عليها في الفقرة رقم 36 من خطة العمل الشاملة المشتركة”.

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