ديل تكشف عن نموذج أولي لجهاز ألعاب جوالة

المواطن - متابعة

كشفت شركة ديل النقاب عن نموذج أولي لجهاز ألعاب يسد الفجوة بين أجهزة الألعاب الجوالة وأجهزة اللاب توب المخصصة للألعاب.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن النموذج الأولي Alienware Concept UFO عبارة عن جهاز ألعاب يمكن استخدامه بشكل جوال، كما يمكن توصيله بشاشة كبيرة بواسطة قاعدة إرساء “Dock”.

ويعتمد جهاز الألعاب الجديد على نظام التشغيل ويندوز، وينبض بداخله معالج إنتل من الجيل العاشر، مع شاشة بدقة وضوح أعلى بعض الشيء من دقة Full HD.

ولم تفصح ديل عن المزيد من المواصفات الفنية أو موعد طرح أو أسعار جهاز الألعاب الجديد.

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