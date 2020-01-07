ذاكرة جوجل تسجل كل معلوماتك.. تعلم طريقة حذف السجلات

المواطن - متابعة

لا يدرك الكثير من الناس أن غوغل يسجل ليس فقط الأنشطة عبر منصاته مثل كروم وغوغل بلاي وجي ميل ولكن أيضا كل شيء له صلة بحساب غوغل.

فمثلًا يعرف كم مرة فتحت نيتفليكس، وجميع الألعاب التي تلعبها على هاتفك الجوال، وكم من مرة فتحت فيها فيسبوك أمس، ويسجل كذلك عادات مشاهدتك للفيديوهات غير اللائقة، حتى لو تم ذلك عبر ما يسمى بالمتصفح المتخفي.

أحد مستخدمي خدمات غوغل تتبع خيطًا يفترض أن يقوده لما كان يفكر فيه قبل 10 أعوام، بناء على سجلات غوغل؛ حيث تحتفظ خوادم غوغل بكميات لا يمكن تصديقها من البيانات.

ولكي ترى سجلاتك، فقط ادخل إلى “Google My Activity”، وإذا ما كان هاتفك متصلًا بالتوازي مع حسابك على غوغل، فسوف تندهش حين ترى أن غوغل كذلك يسجل كم مرة وفي أي الأوقات كنت تستخدم كاميرا هاتفك وجميع تطبيقاتك.

يمكنك تنقية النتائج وفقًا للبيانات والتواريخ اعتبارًا من يناير (كانون الثاني) عام 2009 وحتى يناير 2010 لترى ماذا كنت تفكر فيه خلال العقد الماضي.

ولكن ما السبب الذي يجعل غوغل يحتفظ بأنشطتك في سجلاته؟

وفقًا لمسؤولي المنصة الإلكترونية العملاقة، فإن “My Activity” هو مكان مركزي يعرض ويدير الأنشطة التي من بينها الكلمات والعبارات التي كنت تستخدمها في البحث، والمواقع الإلكترونية التي زرتها والفيديوهات التي شاهدتها وجميع أنشطتك حيث خُزّنت عندما سجلت دخولك إلى حسابك على غوغل.

ويصبح هذا مفيدًا عندما تنفذ عمليات بحث يمكن تنسيقها وفقًا لاهتماماتك وأنشطتك وأنماط سلوكياتك، كما أنّه يؤثر على أشكال الإعلانات التي تشاهدها على متصفحك، وهي الإعلانات التي تُعرض وفقًا لبياناتك الشخصية واتجاهات تفكيرك.

ويمكن حذف جميع هذه البيانات إذا ما أردت من خلال طريقتين الأولى من خلال الحذف يدويًا وواحدة بعد الأخرى، أمّا الطريقة الثانية فهي عن طريق حذف جميع الأنشطة التي قمت بها.

وفي الحالتين تدخل إلى حسابك على غوغل ثم تختار Data & personalization من ثم في قائمة Activity and timeline انقر على My Activity ثم اتبع الخطوات نحو الحذف واحدة بعد الأخرى أو بحذف جميع الأنشطة.

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