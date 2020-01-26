ذعر في ووهان وتقييد تنقل 56 مليون شخص بسبب كورونا

المواطن - متابعة

قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية: إن هناك حالة من الذعر تسود مدينة ووهان الصينية، وخاصة بعد إصدار الأوامر بقطع وسائل المواصلات من وإلى المدينة وكذلك الطائرات، لحظر انتقال المرضى وعدم انتشار فيروس كورونا إلى أماكن أخرى في العالم.

ويخضع حوالي 56 مليون شخص الآن لقيود على تنقلهم مع توسيع السلطات لحظر السفر في مقاطعة هوبي بوسط البلاد، والتي تؤثر الآن على 18 مدينة.

وبحسب تقرير منظمة الصحة العالمية، تم الإبلاغ عن حوالي 581 حالة مؤكدة من فيروس كورونا البشري في جميع أنحاء العالم، تم الإبلاغ عن 571 منها من الصين، كما تم الإبلاغ عن حالات انتشار الفيروس من دول أخرى مثل تايلاند، وهونج كونج، واليابان، والولايات المتحدة.

من جانبها توجه منظمة الصحة العالمية (WHO) البلدان التي انتشر فيها المرض، حول كيفية التعامل مع المصابين بالفيروس وعلاجهم.

ويعتقد الباحثون الطبيون أن هذا الفيروس الجديد ينتمي إلى عائلة فيروس كورونا المسبب لمرض الالتهاب الرئوي الحاد سارس، الذي تسبب في حدوث وباء في عام 2003، وقد اكتشفوا أيضًا أن الفيروس قد انتشر إلى البشر من المنتجات الحيوانية، أو المأكولات البحرية المتوفرة في سوق الصين.

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