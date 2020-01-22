ذكاء الاتحاد حسمها .. جماهير النصر تُهاجم إدارة السويكت

المواطن - محمد سمعه

أبدت جماهير نادي النصر غضبها من إدارة النادي، برئاسة صفوان السويكت، وبعض الإعلاميين المهتمين بالشأن النصراوي؛ وذلك بسبب البطء في التعاقد مع الصفقات المهمة للفريق الأول لكرة القدم بالعالمي من قبل الإدارة، إضافة إلى فضح بعض الإعلاميين النصراويين لأسماء الصفقات التي يريدها النصر.

ودُشن وسم “سحبة السواط على النصر”، وذلك بعد أن فشل النصر في حسم صفقة لاعب التعاون عبدالمجيد السواط، الذي أصبح قريبًا من نادي الاتحاد في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وانتقد بعض من الجمهور النصراوي، حديث الإعلامي عبدالعزيز المريسل وفضحه لاسم الصفقة التي كان يريد النصر ضمها من التعاون، حيث ألمح عبر حسابه في “تويتر” إلى رغبة النصر في ضم اللاعب السواط قبل أن تتحرك إدارة العالمي.

يذكر أن نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي حسم الصفقة بذكاء عن طريق السرية التامة، وعدم الكشف عن مخططاته في الميركاتو.

ولم ينجح النصر في حسم صفقة عبدالمجيد السواط؛ بسبب المطالب المادية للاعب، حيث لم تُرضِ إدارة النصر مما جعلها تصرف النظر عن ضمه من صفوف التعاون.

وكان برنامج ”الديوانية”، المذاع على القناة الرياضية السعودية، ذكر في وقت سابق أن المنافسة منحصرة حاليًّا بين ناديي الأهلي والاتحاد لضم عبدالمجيد السواط.

يذكر أن عبدالمجيد السواط بدأ مسيرته الكروية مع نادي الهلال في مرحلة الناشئين، ثم لعب مع الفريق الأول الهلالي بداية من عام 2015 حتى 2017.

وانضم عبدالمجيد السواط بداية من عام 2017 لنادي التعاون على سبيل الإعارة، ثم لعب بعد ذلك مع سكري القصيم بشكل دائم حتى الوقت الحالي.

ويرغب الفريق الاتحادي في ضم عبدالمجيد السواط؛ وذلك تحسبًا لرحيل اللاعب المغربي كريم الأحمدي.

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