رأسية بيتروس تعطي التقدم لـ النصر والاتحاد يرد

المواطن - محمد سمعه

تقدم نادي النصر في الدقيقة الـ47 من عمر الشوط الثاني أمام الاتحاد برأسية مميزة من نجم الوسط البرازيلي بيتروس، بعد عرضية متقنة من المغربي نور الدين أمرابط.

ولم يستمر تقدم النصر طويلًا، حيث رد اللاعب البرازيلي رومارينيو لاعب الاتحاد بهدف التعادل للعميد من ضربة رأسية أيضًا بعد صناعة الهدف من الأرجنتيني ليوناردو غيل في الدقيقة الخمسين.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد والنصر، بقمة الجولة الـ14 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وسنحت فرصة للمهاجم النيجيري أحمد موسى لاعب النصر من أجل إحراز الهدف الأول بعد تمريرة مميزة من اللاعب المغربي نور الدين أمرابط لكنه أهدرها بغرابة شديدة.

وحاول نادي الاتحاد على فترات تهديد المرمى النصراوي ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول من مباراة الاتحاد والنصر بالتعادل السلبي.

وقدم جماهير العالمي هدية للاعب المغربي نور الدين أمرابط خلال الشوط الأول من مباراة الاتحاد والنصر، وذلك بعد الهتاف له في الدقيقة الـ11 من عمر الشوط الأول تكريمًا وتشجيعًا له.

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