رئيس اتحاد القدم الأسبق يصدم عشاق الهلال والاتحاد والسبب!

المواطن - محمد سمعه

صدم أحمد عيد، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ونجم النادي الأهلي الأسبق، عشاق ناديي الهلال والاتحاد، حيث قال بأن الثنائي لم يكونا المنافسين الشرسين للأهلي والنصر بفترة السبعينات والثمانينات من القرن الميلادي الماضي.

وتحدث أحمد عيد لـ برنامج “وينك” المذاع على قناة روتانا خليجية قائلًا: فترة السبعينات والثمانينات الأهلي والنصر كانا يُنافسان بشراسة، والهلال والاتحاد لم يكونا في أفضل الحالات.

وتابع عيد: الهلال والاتحاد لم يظهرا إلا في بطولات كأس الملك في بعض الأحيان، لكن الأهلي كان مسيطرًا على المنطقة الغربية، والنصر مسيطرًا على المنطقة الوسطى، والاتفاق مسيطرًا على المنطقة الشرقية.

يذكر أن نادي النصر كان فاز بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في موسم 2018- 2019، بفارق نقطة عن نادي الهلال، كذلك سبق للأهلي أن حقق الثنائية وفاز بلقبي الدوري وكأس الملك موسم 2015- 2016 تحت قيادة المدرب الحالي، السويسري كريستيان جروس.

جدير بالذكر أن الفريق الهلالي كان تُوج ببطولة دوري أبطال آسيا نسخة عام 2019، وذلك عقب الفوز على نادي أوراوا الياباني بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في مجموع المباراتين.

ووفقًا لتقارير صحافية فإن عمر خربين، مهاجم الهلال ومنتخب سوريا، هو الأقرب للرحيل عن بطل آسيا بعد موافقة الإدارة الهلالية خاصة؛ بسبب هبوط مستواه وعدم تقديمه الأداء الفني المنتظر منه مع الزعيم مؤخرًا.

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