رئيس الأهلي يُوجه رسالة تحذيرية للنصر قبل موقعة الكأس

المواطن - محمد سمعه

وجه أحمد الصائغ، رئيس النادي الأهلي، رسالة مثيرة وتحذيرية إلى نادي النصر، وذلك قبل مواجهة الراقي للعالمي في دور نصف النهائي بكأس خادم الحرمين الشريفين في شهر مارس المقبل.

وكتب الصائغ تغريدة عبر حسابه في تويتر بعد مباراة الوحدة ضد الأهلي قائلًا: حانت ساعة “النصر”، موعدنا أغلى الكؤوس.

وفاز الأهلي على الوحدة بنتيجة هدفين لهدف في دور ربع النهائي بكأس الملك حيث أحرز للأهلي كل من عمر السومة والألماني ماركو مارين، بينما سجل للوحدة اللاعب عبدالله الزوري.

وبعد مباراة الأهلي والوحدة، يستعد الراقي لمواجهة نادي الرائد يوم الخميس المقبل في الجولة الخامسة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما يواجه الوحدة نادي الحزم.

وكان نادي النصر عبر إلى نصف نهائي كأس الملك، بعد فوزه أمس الجمعة على نادي العدالة بهدف دون رد سجله اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله في الدقيقة الخمسين من عمر المباراة.

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