رئيس النواب الأميركي الأسبق يدعو إلى قصف إيران

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دعا رئيس مجلس النواب الأميركي الأسبق الجمهوري نيوت جينغريش إلى ضرب طهران ردًا على محاولة ميليشياتها اقتحام السفارة الأميركية في بغداد، واصفًا النظام الإيراني بأنه لا يبالي بميليشياته التي قتلت في الضربة الأميركية على قواعد حزب الله.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، اليوم الأربعاء “يجب أن ترد الولايات المتحدة على إيران في إيران. لا تهتم الديكتاتورية الإيرانية بعدد حلفائها الذين ضربناهم في العراق. علينا أن نلاحق قلب العدو ونجعلهم يدفعون بشكل حاسم”.

وأضاف: “تختبرنا الديكتاتورية الإيرانية مراراً وتكراراً. لن تتوقف إلا إذا رفعنا مستوى الألم الذي يصيب نظامهم بالخطر. يجب أن تتم محاصرة أموال الحرس الثوري إلى أن تتخلى إيران عن عدوانها”.

يذكر أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، كان اتهم أبو مهدي المهندس وقيس الخزعلي وهادي العامري والفياض بقيادة الهجوم على السفارة الأميركية ووصفهم بالإرهابيين، وقام بنشر صورهم على حسابه في تويتر أثناء قيادتهم عملية الاعتداء على السفارة الأميركية في بغداد.

وقال: “لقد تم تنظيم الهجوم اليوم من قبل الإرهابيين.. أبو مهدي المهندس وقيس الخزعلي، وحرض عليه وكلاء إيران وهم هادي العامري وفالح الفياض. جميع صورهم وهم خارج سفارتنا”.

وفي لقاء مع “فوكس نيوز” اتهم بومبيو ميليشيات إيران بالمسؤولية الكاملة عن الهجوم، قائلاً “هناك إرهابيون شاركوا في الهجوم وهم على قوائم الإرهاب الأميركية”.

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