رئيس برلمان ليبيا: شعبنا لن يسمح بتدخلات تركيا

المواطن - متابعة

قبيل انطلاق مؤتمر برلين حول ليبيا بمشاركة دولية، شدد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الأحد، على أن لا تفريط في تضحيات الشعب والجيش الليبي، كما أكد أن الشعب الليبي لن يسمح بتدخلات تركيا.

وأضاف صالح في تصريحات صحافية أن الحرب على الإرهاب والتطرف مستمرة حتى القضاء على كافة الميليشيات المسلحة وتحرير كامل التراب الليبي.

وتنعقد في برلين، الأحد، قمة حول ليبيا، تأمل منها الدول المشاركة على الأقل تثبيت وقف إطلاق النار في طرابلس بين قوات حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج وبين الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، وسط أجواء حذرة من توقع مفرط في النتائج التي قد تتوصل إليها تلك القمة.

وتشارك في القمة أو المؤتمر الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى مصر وإيطاليا وتركيا والجزائر والإمارات والكونغو، كما سيحضر الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والتركي رجب طيّب أردوغان، ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

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