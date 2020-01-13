رئيس فيفا عن العويران : كان مثالًا رائعًا للإخلاص والتميز
أثنى على مستواه مع الأخضر

رئيس فيفا عن العويران : كان مثالًا رائعًا للإخلاص والتميز

2020/01/13
الساعة 11:44 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

تلقى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، خطاب عزاء من رئيس الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، جياني إنفانتينو في وفاة خميس العويران نجم المنتخب الوطني وناديي الهلال والاتحاد السابق.

وأثنى رئيس فيفا على التاريخ الكروي المشرف للراحل خميس العويران، والذي قدم مستويات كبيرة بقميص المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

وأكد إنفانتينو على أن أسرة كرة القدم الدولية فقدت لاعبًا كان مثالًا رائعًا للإخلاص والتفاني والانضباط والتميز الفني والأخلاقي، مساهمًا في عدد من الإنجازات لبلاده.

وتوفي نجم الأخضر السابق، خميس العويران، صاحب الـ46 عامًا، يوم الثلاثاء الماضي، بعد معاناة مع المرض، حيث تعرض لوعكة صحية قبل عام، وخضع لعملية جراحية دقيقة خلال الفترة الماضية.

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