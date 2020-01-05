رئيس نادي النصر : لا خاسر في السوبر السعودي

المواطن - مروة نبيل

وجه رئيس مجلس إدارة نادي النصر، صفوان السويكت، الشكر إلى نادي التعاون على المباراة القوية التي جمعت الفريقين بالأمس في كأس السوبر السعودي.

نادي النصر:

وعلق رئيس نادي النصر على مباراة الفريقين قائلًا: “أشكر الأشقاء في نادي التعاون على المستوى المشرف والمباراة الممتعة التي جمعتنا بهم على كأس السوبر والتي تعكس قوة كرة القدم السعودية”.

وتابع السويكت حديثه عن مباراة نادي النصر والتعاون، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “ولا خاسر بين الأشقاء.. مع تمنياتنا الحارة بالشفاء العاجل للاعب البطل تاوامبا”.

كأس السوبر السعودي:

ولعب نادي النصر ضد نظيره التعاون بالأمس على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ونجح العالمي في التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وانتهى الوقت الأصلي من مباراة نادي النصر ضد التعاون بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، حيث تقدم سكري القصيم عن طريق جمه لياندر تاوامبا، وسجل المغربي عبدالرزاق حمد الله التعادل، ليلعب الفريقان ركلات الترجيح التي ابتسمت للعالمي.

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