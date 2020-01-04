رئيس هيئة الرياضة: بدأنا الكرنفال بالسوبر السعودي

المواطن - محمد سمعه

حرص الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، على توجيه التهنئة لنادي النصر بعد الفوز بلقب السوبر السعودي، أمس السبت، على حساب نادي التعاون.

ونقلت القنوات الرياضية السعودية تصريحات رئيس هيئة الرياضة الذي قال: أهنئ النصر على فوزه باللقب، بدأنا أمس الكرنفال بالسوبر السعودي وبعد أيام سندخل في السوبر الإسباني، أقول للجمهور استمتعوا بالفعاليات.

وأضاف عبدالعزيز الفيصل: أعد الجماهير بمزيد من الفعاليات خلال الفترة المقبلة.

وتسلّم نجوم نادي النصر، لقب كأس السوبر السعودي من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، وذلك عقب الفوز على التعاون بركلات الجزاء الترجيحية.

وتمكن فريق النصر من الفوز بلقب كأس السوبر السعودي، وذلك بعد التفوق في ركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/ 4.

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