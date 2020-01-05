رئيس هيئة الرياضة: سنعيش إثارة وقوة مع رالي داكار

المواطن - مروة نبيل

أعرب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن ثقته في ظهور سباق رالي داكار السعودية 2020 بشكل قوي ومثير.

وقال رئيس الهيئة العامة للرياضة: “أيام مثيرة سنعيشها والعالم مع الحدث الكبير سباق رالي داكار السعودية 2020 الذي انطلق اليوم ويستمر حتى 17 يناير”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “سباق يجمع القوة والإثارة والتحدي في 12 مرحلة متنوعة.. كل التوفيق للمشاركين والمنظمين”.

وشهدت “قرية داكار” في كورنيش جدة الشمالي، أمس السبت، إعلان الافتتاح الرسمي لسباق رالي داكار 2020، بمشاركة 556 سائقًا من 62 دولة، بينهم 47 سائقًا مخضرمًا.

ونجحت المملكة العربية السعودية في الحصول على حقوق استضافة منافسات رالي داكار 2020، ليُقام سباق السيارات الشهير للمرة الأولى في آسيا والشرق الأوسط.

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