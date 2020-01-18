رئيس هيئة الرياضة عقب فوز الأخضر: تأهل مشرف للأبطال

المواطن - محمد سمعه

حرص الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة على تهنئة نجوم المنتخب السعودي الأولمبي، وذلك بعد عبورهم لدور نصف النهائي ببطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً لكرة القدم، على حساب المنتخب التايلاندي اليوم السبت.

وكتب عبدالعزيز الفيصل عبر حسابه في تويتر: الحمدلله، أُبارك لأبطال الأخضر تحت 23 عامًا، قدموا أداءً رائعًا ونجحوا في تحقيق تأهل مشرف، وتمنياتي لهم بالتوفيق في الدور نصف النهائي، مبروك للجميع.

ونجح المنتخب السعودي الأولمبي في العبور إلى دور نصف النهائي ببطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، وذلك بعد الفوز على منتخب تايلاند بهدف دون رد في دور الثمانية.

وسجل النجم عبدالله الحمدان، الهدف الوحيد للأخضر عند حلول الدقيقة الـ78 من عمر المباراة من ركلة جزاء.

وكان الشوط الأول من مباراة السعودية وتايلاند انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين في ربع نهائي كأس أمم آسيا 2020 تحت 23 عامًا.

وجاءت تشكيلة الأخضر لمباراة تايلاند مكونة من:

في حراسة المرمى: محمد اليامي.

في خط الدفاع: عبدالباسط هندي، حسان التمبكتي، سعود عبدالحميد.

في خط الوسط: خالد الغنام، سامي النجعي، علي الحسن، خالد الدبيش.

في خط الهجوم: أيمن الخليف، مختار علي، عبدالله الحمدان.

يذكر أن الأخضر سيواجه الفائز من الإمارات وأوزبكستان في دور نصف النهائي بالبطولة.

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