رئيس هيئة الرياضة: لاعبو الأخضر أكدوا علو الكرة السعودية

المواطن - مروة نبيل

أعرب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن سعادته بتأهل المنتخب السعودي إلى نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا المقامة حاليًا في تايلاند بعد فوزه على أوزبكستان في نصف النهائي.

ورفع رئيس هيئة الرياضة خالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة تأهل المنتخب السعودي تحت 23 عامة لمنافسات أولمبياد طوكيو 2020.

وقال في بيان: “أهني خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، بهذا الإنجاز الذي حققه أبطالنا بالوصول إلى أولمبياد طوكيو 2020، المقرون بالوصول للمباراة النهائية على كأس آسيا، وهو نتاج ما يحظى به القطاع الرياضي من دعم ورعاية واهتمام من قيادتنا التي هيأت كل ما يحقق النجاح والانتصار والمنجزات لهذا الوطن العظيم”.

وتابع: “أهنئ الشعب السعودي وكافة الرياضيين ومنسوبي الاتحاد السعودي لكرة القدم على هذا التأهل والمنجز الكبير الذي حققه أبطالنا في هذا اليوم.. رجال الأخضر بقيادة المدرب الوطني المتميز الكابتن القدير سعد الشهري قدموا في هذه البطولة وفي مباراة اليوم على وجه الخصوص مستوى كبيرًا وروحًا معنوية عالية أكدوا فيها علو الكرة السعودية، وامتلاكها لنجوم مميزين ومدربين سعوديين على مستوى عال من الكفاءة الفنية قادرين على تخطي كل الظروف والصعاب وتحقيق أكبر المنجزات لوطنهم، وأتمنى لهم كل التوفيق في الخطوة الأخيرة وعدم الاكتفاء بهذا المنجز بل ومواصلة الجهد والعمل لتحقيق لقب البطولة الآسيوية”.

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قد أجرى اتصالًا هاتفيًا برئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل هنأه بهذا الفوز الكبير والوصول لأولمبياد طوكيو 2020، مقدمًا شكره وتقديره لكافة الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين الأبطال على الجهد الكبير الذي بذلوه في سبيل تحقيق هذا المنجز الكبير والوصول لنهائي القارة.

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