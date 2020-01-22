رئيس هيئة الرياضة: مبروك لنجومنا.. شرفونا الأبطال

المواطن - مروة نبيل

هنأ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لاعبي المنتخب السعودي بعد الفوز على أوزبكستان اليوم، والتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وقال رئيس هيئة الرياضة عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الحمد لله .. الحمد لله ألف مبروك فوز المنتخب وتأهله لأولمبياد طوكيو ولنهائي آسيا.. مبروك لوطننا الغالي مبروك لنجومنا.. شرفونا الأبطال”.

وانتهت مباراة السعودية وأوزبكستان التي أُقيمت على ملعب راجامانغالا في بانكوك ضمن منافسات نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند بفوز الأخضر بهدف دون رد ليضمن التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وينتظر المنتخب السعودي الأولمبي الفائز من مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية، التي ستُقام في وقت لاحق اليوم، ليواجهه في نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، مساء يوم الأحد المقبل.

وتُعتبر هذه المرة الأولى التي يتأهل فيها المنتخب السعودي إلى دورة الألعاب الأولمبية منذ 24 عامًا، حيث تعود آخر مشاركاته إلى أولمبياد أتلانتا 1996.

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