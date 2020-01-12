رئيس هيئة الرياضة مشيدًا بالجماهير: نقلت الصورة الحقيقة للسعودية

المواطن - مروة نبيل

أشاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بالحضور الجماهيري في بطولة كأس السوبر الإسباني بجدة.

ولعب ريال مدريد ضد أتلتيكو في نهائي السوبر الإسباني على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة”، وفاز المرينغي بركلات الترجيح ليحصد اللقب للمرة الـ11 في تاريخه، ويتوج بالنسخة الأولى من البطولة بشكلها الجديد.

وقال رئيس هيئة الرياضة لـ”القناة الرياضية السعودية”: “شاهدنا اليوم مباراة كبيرة شاهدنا بطولة تقريبًا على أكبر مستوى من 4 فرق من أكبر فرق أوروبا”.

وتابع تصريحاته قائلًا: “شكر خاص للجماهير الحاضرة التي أسعدتنا بتشجيعها ومؤازرتها ونقلت الصورة الحقيقية للرياضة السعودية، ونعدهم بمزيد من الفعاليات التي تليق بسمعة المملكة وطموحها”.

وأضاف: “الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، على دعمهما للقطاع الرياضي وسعيهما لتطويره بشكل عام ساهم في استضافتنا لهذه الفعاليات الكبرى.. نحظى بدعم كبير وإن شاء الله نكون قدمنا شيء يوازي هذا الدعم”.

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