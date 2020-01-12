رئيس هيئة الرياضة ناعيًا جونكالفيس: سنتذكره بالمحبة والتقدير

المواطن - مروة نبيل

نعى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل المتسابق المخضرم في رالي داكار، باولو جونكالفيس الذي توفي اليوم الأحد.

وقال رئيس هيئة الرياضة عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “ببالغ الأسى أود أن أعرب عن أحر التعازي وصادق المواساة لأسرة المتسابق (باولو جونكالفيس)”.

وتابع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل تغريدته قائلًا: “والعزاء لكل المتسابقين ولأسرة رالي داكار ولكل الرياضيين في العالم.. سنتذكره بكثير من المحبة والتقدير”.

وتوفي المتسابق باولو جونكالفيس صاحب الـ40 عامًا، اليوم عقب تحطم دراجته وسقوطه في المرحلة السابعة من سباق رالي داكار السعودية 2020.

وكان جونكالفيس يحتل المرتبة 46 ويستأنف مسيرته بعد يوم من الراحة السبت، وكانت المرحلة السابعة في رالي داكار بين الرياض ووادي الدواسر، ويبلغ طولها 546 كم.

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