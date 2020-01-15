رئيس هيئة الرياضة: نجومنا في مستوى الثقة وهدفنا طوكيو

المواطن-مروة نبيل

هنأ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل المنتخب السعودي الأولمبي بعد نجاحه في التأهل إلى الدور التالي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

وقال رئيس هيئة الرياضة عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”: “الحمد لله .. وألف مبروك تأهل منتخبنا (تحت 23 سنة) للدور الثاني من بطولة كأس آسيا .. نجومنا في مستوى الثقة، وبإذن الله مستمرين في تميزهم للوصول إلى طوكيو”.

ولعب المنتخب السعودي ضد نظيره السوري اليوم على ملعب تاماسات في بانكوك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، وفاز الأخضر الأولمبي بهدف دون رد سجله فراس البريكان.

ورفع الأخضر الأولمبي رصيده إلى 7 نقاط ليضمن التأهل إلى الدور التالي بعد تصدر المجموعة الثانية من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، فيما صعد منتخب سوريا كوصيف برصيد 4 نقاط.

تابعنا على تواصل معنا على