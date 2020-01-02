رئيس هيئة الرياضة يتابع تجهيزات رالي داكار السعودية 2020

المواطن - مروة نبيل

حرص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على تفقد تجهيزات رالي داكار السعودية 2020.

ونشر حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا أثناء متابعة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل آخر تحضيرات رالي داكار السعودية 2020 المقرر انطلاقه في الخامس من شهر يناير الجاري.

ونجحت المملكة العربية السعودية في الحصول على حقوق استضافة منافسات رالي داكار 2020، ليُقام سباق السيارات الشهير للمرة الأولى في آسيا والشرق الأوسط.

رالي داكار السعودية 2020

ويبلغ طول رالي داكار السعودية 2020 نحو 7800 كلم، وسيكون الانطلاق من جدة بمسافة 752 كلم، والختام في القدية، الوجهة المتخصصة في الترفيه والثقافة والرياضة، والتي ستشهد تتويج الفائز بالسباق.

ومن المقرر أن يضم رالي داكار السعودية 2020، 3 فئات مختلفة، وهي؛ سيارات، دراجات نارية وشاحنات، ويواجه المتسابقون مختلف الأراضي الوعرة “كثبان رملية، أراضي طينية وجبال صخرية”.

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