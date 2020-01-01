رئيس هيئة الرياضة يفوز بجائزة الإنجاز العربي للثقافة الرياضية 2019

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد العربي للثقافة الرياضية اختيار الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة لنيل جائزة ” الإنجاز العربي للثقافة الرياضية” عن عام 2019.

وفي عام 2019، نجحت هيئة الرياضة في تنظيم العديد من الأحداث الرياضية المميزة مثل السوبر الإيطالي بين يوفنتوس ولاتسيو وتنظيم كأس الدرعية للتنس وسباق فورمولا وان الدرعية.

في سياق آخر، قال عبدالعزيز بن تركي الفيصل، إن الهيئة دعمت الهلال قبل تحقيق اللقب الآسيوي مثلما فعلت مع الوحدة، والهيئة تدفع للأندية شهريًّا، والإدارات تصرف الأموال وفقًا للتقارير، كما أنه لا يستطيع أي شخص التفرد بالقرار داخل أي نادٍ مهما كان عدد الأصوات الذي يملكه، هناك لائحة واضحة للجميع.

ولفت رئيس هيئة الرياضة خلال حواره إلى برنامج في المرمى على قناة العربية إلى أن المبلغ غير المعلن من الدعم الحكومي تم توظيفه في التشغيل والإنتاج، موضحًا أن إعداد إستراتيجية دعم الأندية استغرق 6 أشهر، وجاء دعم الأندية بالتساوي بسبب الدعم الحكومي وبعض الأندية الصغيرة طبّقت الحوكمة بشكل أفضل من الأندية الكبيرة.

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