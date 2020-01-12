رئيس وزراء اليابان في الرياض.. دفعة جديدة للعلاقات بين البلدين

المواطن - الرياض

تأتي زيارة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي للمملكة بهدف تطوير العلاقات بين البلدين في شتى المجالات السياسية والاقتصادية فضلاً عن قطاعات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا.

وتمثل العلاقات بين كل من اليابان والمملكة محور استقرار المنطقة بفضل السياسات الحكيمة التي تتبناها كلا الدولتين فضلاً عن تطابق الكثير من وجهات النظر حيال القضايا في المنطقة والشرق الأوسط والعالم، فكلا الدولتين تمثل ثقلاً سياسياً واقتصادياً يؤثر في الأحداث على مستوى العالم.

وتؤكد اللقاءات السابقة بين كبار المسؤولين في المملكة واليابان، حرص الحكومتين على بناء شراكة حقيقية لا تستثني أي نشاط، وأن يكون التعاون شاملاً وملبياً لمصالح شعبي البلدين.

وأسهمت زيارات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، لليابان، في تحقيق قفزة نوعية في العلاقات التاريخية بين الرياض وطوكيو، إذ تم توقيع العديد من الاتفاقيات.

وشملت الاتفاقيات بين البلدين تعزيز التبادل الثقافي، ومكافحة تقليد المنتجات، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرتهما التنافسية في الأسواق العالمية وقطاع الطاقة والمجال الصناعي ومجال التنمية الدولية والاستثمار وتبادل المعلومات وكذلك المجال الإخباري.

وتتوافق السعودية واليابان على رؤية مشتركة حيال القضايا الراهنة في المنطقة، وذلك انطلاقاً من الفهم المشترك بأن تعاونهما يمثل أهمية كبيرة من أجل الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط والمجتمع الدولي بصفة عامة.

وتلتزم الرياض وطوكيو بتحقيق السلام الدائم والشامل في منطقة الشرق الأوسط، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وإدانتهما للانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان.

كما تشترك الرياض وطوكيو في الرغبة في تعزيز الحوار الأمني، ليشمل الأوضاع الإقليمية، والأمن البحري وأمن خطوط الملاحة البحرية، وحظر الانتشار النووي، ومكافحة الإرهاب، والمساعدات الإنسانية وإغاثة الكوارث.

وتحرص اليابان على الاحتفاظ بعلاقات متميزة مع دول الشرق الأوسط، وتؤكد أنها صديق قديم للعالم العربي، وتسعى لبناء شراكة شاملة مع دول الشرق الأوسط، على وجه الخصوص المملكة العربية السعودية التي تعدها شريكاً مهماً للغاية لأمن الطاقة في اليابان.

وتعزز الشراكة التجارية بين المملكة واليابان قوة العلاقات الثنائية، إذ تأتي المملكة ضمن أهم عشرة شركاء تجاريين لليابان، فيما تأتي اليابان كثالث أكبر شريك تجاري للمملكة، كما تحتل المملكة المرتبة الأولى في تزويد اليابان بالنفط الخام ومشتقاته، بما يشكل أكثر من ثلث إجمالي واردات اليابان من النفط.

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