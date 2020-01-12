رئيس وزراء اليابان يرتدي الفروة بضيافة ولي العهد

المواطن - الرياض

أظهرت لقطات ارتداء رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي “الفروة” أثناء لقائه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان في المخيم الشتوي في العلا أمس الأحد.

والفروة هي من الألبسة التي يرتديها الرجال في الشتاء، وهي مصنوعة من الفرو، وتمنح الإنسان الدفء، وهي من الصناعات التقليدية المعروفة بالمنطقة، حيث تبدأ صناعة الفروة من جلود المواشي وخاصة جلود الأغنام لما تتمتع به جلودها من قوة ومتانة وكثافة وبرها التي تمنح الدفء أكثر من غيرها من الجلود.

واستضاف ولي العهد رئيس الوزراء الياباني في محافظة العلا، وذلك خلال زيارة آبي أمس الأحد إلى المملكة.

وعقد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الياباني جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها تبادل الأحاديث حول العلاقات الثنائية، وبخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية بما فيها أوجه التعاون وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030، إلى جانب استعراض وجهات النظر في عدد من المسائل الإقليمية والدولية.

وكان رئيس وزراء اليابان شينزو آبي والوفد المرافق له قد وصل العلا في وقت سابق أمس، وكان في استقباله لدى وصوله مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز الإقليمي بالعلا، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ووزير الاقتصاد والتخطيط رئيس الجانب السعودي للمجموعة المشتركة للرؤية السعودية اليابانية 2030 محمد بن مزيد التويجري “الوزير المرافق”.

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