رئيس وزراء اليابان يصل الرياض وفيصل بن بندر في استقباله

رئيس وزراء اليابان يصل الرياض وفيصل بن بندر في استقباله

2020/01/11
الساعة 7:17 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

وصل إلى الرياض اليوم دولة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي والوفد المرافق له.
وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين المنطقة، ووزير الاقتصاد والتخطيط رئيس الجانب السعودي للمجموعة المشتركة للرؤية السعودية اليابانية 2030 محمد بن مزيد التويجري -الوزير المرافق- وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري وسفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا ايمورا.

 

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