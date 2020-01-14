رابط تذاكر الليلة المغربية في شتاء الرياض

المواطن - الرياض

أعلن شتاء الرياض عن تفاصيل “الليلة المغربية” التي يحييها 4 من نجوم الطرب في المغرب العربي يوم غد الخميس 16 يناير على مسرح أبو بكر سالم.

وقال شتاء الرياض في تغريدة له عبر تويتر: “تبدأ الليلة المغربية الرائعة بنسمع فيها أحلى الأغاني الشعبيَّة والجديدة بأصوات فنانين كبار، احجزوا ولا تفوتونها”.

ويمكن حجز تذاكر الليلة المغربية على الرابط هنا

ويقدم الحفل الفنان زهير البهاوي، وحاتم عمور، والفنانة زينة الداودية، والفنان عبدالله الداودي، فيما يمكن شراء التذاكر من تطبيق شتاء الرياض أو فيرجن ميجا ستور.

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