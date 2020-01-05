رابط حجز تذاكر صحاري سيتي

المواطن - الرياض

أعلن شتاء الرياض عن توفر تذاكر فعالية صحاري سيتي التي تستقبل الجمهور يوميًّا من الثانية وحتى الثانية عشر منتصف الليل طوال فترة الإجازة.

وقال شتاء الرياض في تغريدة له عبر تويتر”: خلونا ننبسط سوا بالإجازة، ونعيش الحماس والإثارة في صحارى سيتي، اللي تستقبلنا بمغامراتها كل يوم من 2م إلى 12ص.. طول فترة الإجازة.

وتابع: التذاكر متوفرة بموقعنا وفي موقع الفعالية عبر الرابط هنا

ويضم موسم الرياض أكثر من 100 فعالية عالمية مختلفة، وعروضًا وأنشطة متنوعة وفعاليات فريدة ومميزة بين الغنائية والرياضية والترفيهية.

ويأتي موسم الرياض على درب السياحة والترفيه لتعزيز مكانة المملكة على خريطة السياحة والترفيه العالمية ضمن منظومة المملكة الواعدة تحت مظلة رؤية المملكة 2030.

يذكر أن “موسم الرياض” الذي دُشِّنت فعالياته في 11 أكتوبر الماضي، سيستمر حتى 18 يناير 2020، فيما ستُمدَّد الفعاليات في منطقة “البوليفارد” حتى نهاية مارس المقبل تحت مسمَّى “شتاء الرياض”، وهو المسمَّى الذي سيتم التعامل به مع الإعلان عن أي حفلة في خمس مناطق ضمن “شتاء الرياض” حددتها “الترفيه”، وهي رياض ونتروندرلاند، ورياض سفاري، والمربع، وصحاري الرياض، والرياض بوليفارد.

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