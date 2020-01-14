رازفان أفضل مدرب في غرب آسيا 2019

المواطن - مروة نبيل

اكتسح المدير الفني لنادي الهلال، الروماني رازفان لوشيسكو، استفتاء الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لأفضل مدرب في غرب آسيا 2019.

وطرح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني الرسمي استفتاء قبل أسبوع تقريبًا لأفضل مدرب في غرب آسيا، وفاز مدرب الهلال رازفان بعد حصوله على نسبة 84% من الأصوات المشاركة.

وشارك في استفتاء الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، 29 ألف و678 شخصًا، واستطاع الهلاليون حسمه لصالح مدربهم الروماني رازفان الذي قاد الفريق الأول لكرة القدم لحصد لقب دوري أبطال آسيا بعد سنوات من الغياب.

واحتل مدرب المنتخب السوري الأول لكرة القدم، فجر إبراهيم المركز الثاني بعد حصوله على 10%، فيما حصد مدرب فريق العهد اللبناني باسم مرمر على 3%، يليه مدرب قطر، فيليكس سانشيز 2%، و1% لمدرب منتخب البحرين هيليو سوزا.

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