راكب يرفض التفتيش على باب الطائرة.. والخطوط السعودية تعلق

المواطن - الرياض
أكدت الخطوط السعودية أن الإجراءات التي تتخذها الشركة بتفتيش الركاب قبل الدخول إلى طائراتها هي إجراءات نظامية تتبعها في كثير من رحلاتها.
وكان أحد الركاب من الجنسية السودانية قد رفض الخضوع للتفتيش قبل الصعود للطائرة بمطار الخرطوم، وفقًا لـ “عكاظ”، وهو ما ظهر عبر مقطع فيديو متداول.
وعلق الراكب بقوله إنه تم تفتيشه داخل المطار، ما أثار ضجة عند بوابة الطائرة.
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ضيف
ياخي شيء معروف التفتيش اشعاعي وداخل الصالة ومالكم اي حق تفتشونه على باب الطيارة ترجعة لمن الصالة ويكون برفقة عسكري مو اي موظف وهو اللي يفتشه الخطوط من تخلف في تخلف
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