راكب يرفض التفتيش على باب الطائرة.. والخطوط السعودية تعلق
قال إنه تم تفتيشه داخل المطار

راكب يرفض التفتيش على باب الطائرة.. والخطوط السعودية تعلق

2020/01/17
الساعة 1:41 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1
طباعة
المواطن - الرياض

أكدت الخطوط السعودية أن الإجراءات التي تتخذها الشركة بتفتيش الركاب قبل الدخول إلى طائراتها هي إجراءات نظامية تتبعها في كثير من رحلاتها.

وكان أحد الركاب من الجنسية السودانية قد رفض الخضوع للتفتيش قبل الصعود للطائرة بمطار الخرطوم، وفقًا لـ “عكاظ”، وهو ما ظهر عبر مقطع فيديو متداول.

وعلق الراكب بقوله إنه تم تفتيشه داخل المطار، ما أثار ضجة عند بوابة الطائرة.

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar

1

1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
عبدالعزي
ضيف
عبدالعزي

ياخي شيء معروف التفتيش اشعاعي وداخل الصالة ومالكم اي حق تفتشونه على باب الطيارة ترجعة لمن الصالة ويكون برفقة عسكري مو اي موظف وهو اللي يفتشه الخطوط من تخلف في تخلف

أعجبني-1لم يعجبني  رد
19 ساعة


هل قرأت هذا ؟
  • الخطوط السعودية تحدد موعد نقل رحلات المدينة لمطار المؤسس
    •
  • فيديو.. الداخلية تنظم برنامجًا ترفيهيًا تثقيفيًا لأبناء شهداء الواجب
    •
  • وظائف مضيفات لدى الخطوط السعودية
    •
  • وظائف للنساء في الخطوط الجوية السعودية
    •

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :