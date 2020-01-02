رالي داكار 2020 .. 550 مشاركًا في حدث تاريخي بالسعودية

المواطن - مروة نبيل

تتجه أنظار الجماهير في جميع أنحاء العالم إلى المملكة العربية السعودية خلال الأيام المقبلة، لمتابعة منافسات سباق رالي داكار 2020.

رالي داكار 2020

وكشف حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز أرقام منافسات سباق رالي داكار السعودية 2020 المقرر انطلاقه في الخامس من يناير الجاري، وحتى يوم 17 من الشهر ذاته.

ومن المقرر أن يبدأ رالي داكار السعودية 2020 في جدة وينتهي في القدية، وسيكون هناك 12 مرحلة، وتُعد المملكة هي الدولة رقم 30 التي تستضيف منافسات السباق الشهير.

ويُشارك في منافسات رالي داكار السعودية 2020، 550 مشاركًا يمثلون أكثر من 62 جنسية من جميع دول العالم، وسيكون 75% من السباق على 75% على الرمال بمختلف أنواعها.

وأوضح حساب الهيئة العامة للرياضة على “تويتر”، أن الفصل الأول من سباق رالي داكار كان في إفريقيا، فيما كان الفصل الثاني في أمريكا الجنوبية.

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