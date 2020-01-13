راموس عن تضحية فالفيردي: سأفعلها لو كنت مكانه

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اعترف قائد ريال مدريد، اللاعب سيرجيو راموس، أنه كان سيفعل ما قام به زميله فالفيردي خلال مباراة اليوم، والتي جمعت فريقهم بفريق أتلتيكو مدريد، في نهائي كأس السوبر الإسباني، وانتهت بفوز فريقهم بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وقال راموس خلال تصريحاته لصحيفة ماركا الإسبانية: ” كنت سأفعل ما فعله فالفيردي، وأعتقد أن أي لاعب في فريقنا إذا كان في ذلك الموقف سيفعل مثله، لقد كانت لقطة حاسمة للغاية”، حيث قام فالفيردي بعرقلة مهاجم أتلتيكو مدريد، ألفارو موراتا في الدقيقة 116، أثناء انفراد كان سيحرز منه هدفاً، ليلقى بطاقة حمراء كانت السبب في فوز فريقه.

وأعرب راموس عن سعادته بتحقيق لقب كأس السوبر الإسباني، موضحاً أن ريال مدريد لا يفشل في مثل هذه المباريات، لأنه أكبر وأنجح نادٍ في العالم، وهذا ما تثبته الإنجازات التي حققها طوال تاريخه.

وأوضح أنه حقق حتى الآن 21 لقباً مع ريال مدريد، ولذا فسعادته كبيرة بالفوز بهذه البطولة، حيث إنه تتبقى له بطولتان لتخطي أكثر لاعب حقق ألقاباً في التاريخ.

وأضاف: “أنا أكبر الآن وعلى المستوى الشخصي هذا يوم خاص بالنسبة لي، فعندما تأتي الكؤوس في السنوات الأخيرة من حياتك المهنية، فإنك ترى ذلك بطريقة مختلفة”.

وتُوج فريق ريال مدريد بلقب السوبر الإسباني، بعد الفوز على غريمه اللدود أتلتيكو مدريد، بركلات الترجيح حيث أحرز لاعبوه 4 ضربات بينما أحرز لاعبو أتليتكو مدريد ضربة واحدة.

وكان آخر تتويج لريال مدريد بلقب السوبر الإسباني عام 2017 بعد الفوز على برشلونة 5-1، بينما كان آخر تتويج للأتليتي على حساب الغريم ريال مدريد بالفوز عليه 2-1 في عام 2014.

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