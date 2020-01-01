ربات الأسر يقتحمن موسم حائل: أسعارنا مناسبة والثقة مطلوبة 

المواطن - عارف السويدي - حائل

استطاعت عدد من ربات الأسر بمنطقة حائل، اقتحام موسم حائل والترويج لمنتجاتهن من الأغذية وبعض أنواع الحلويات والمشغولات اليدوية، منذ بداية موسم حائل، حيث شهد هذا الموسم ازديادًا ملحوظًا في الإعلانات الخاصة بالطبخ وصناعة الحلويات والمنتجات التراثية بأيديهن.

وقالت أم محمد صاحبة موقع لبيع القهوة والبهارات في تصريحات إلى “المواطن“: كوني لا أملك وظيفة وبحاجة لدخل مادي، دفعني لإعداد خلطات وبيع البهارات والقهوة بكافة الأنواع، ثم عرضها على الزوار، ووجدت إقبالًا كبيرًا وأصبح لدي شعبية كبيرة وزبائن لا يستغنون عن قهوتي.

الثقة مطلوبة:

وأضافت: الثقة مطلوبة ومهمة وأنا أعد القهوة والبهارات بنفسي وأسعاري مناسبة جدًّا للجميع، مؤكدةً أنها تنشط في المواسم، حيث يتم طلب كميات كبيرة من قهوتها وبهاراتها، لتصبح حاليًّا بصدد فتح محل تجاري لعرض بضاعتها بعد أن حققت انتشارًا وكسبت زبائن بكثرة خلال المواسم السابقة.

من جهتها، رأت رائدة الحميد أحد السيدات المبادرات في الأعمال الخيرية بمنطقة حائل أن موسم حائل بوجه الخصوص ساعد المرأة الحائلية والأسر المنتجة، ولابد من وجود الثقة والتشجيع.

قصص نجاح:

أما خلود الشمري فأكدت أن الطلبات تزداد على المعجنات التي تقدمها، إذ يتم توصيتها على المعجنات والسمبوسك وبعض الحلويات وتقوم بتجميدها وإخراجها بعد ذلك من الثلاجة واستخدامها للزائر توفيرًا للوقت.

كما تحدثت أم سالم وهي تبيع التراثيات، وقالت: إن البداية كانت بمشاركة العائلة بما تقوم به من صنع بعض المنتجات والألبسة التراثية وتعريفهم بطريقة تحضيرها، ثم رأت أن عدد الزائرين يزداد ويطلبون المزيد من الطرق والصناعات اليدوية الإرثية حتى أصبح ما تطرحه وتحضره من ابتكاراتها وتنفذه في أوقات فراغها بالمنزل.

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