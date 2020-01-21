رجل أعمال يتكفل بسكن عائلة تسكن بخيمة في حفر الباطن

المواطن - فواز الاسلمي - حفرالباطن

تكفل رجل الأعمال العضو الذهبي لنادي النصر عبدالعزيز أحمد بغلف بإيجار منزل لمدة عامين لعائلة مكونة من أب وأم و4 أطفال تسكن في خيمة بمحافظة حفر الباطن.

وقال بغلف عبر حسابه الشخصي في “تويتر”: “إنه تم التواصل مع جمعية البر الخيرية بحفر الباطن وسداد كامل الإيجار لمده سنتين”.

ومن جانبها أشارت جمعية البر الخيرية بحفر الباطن إلى أنه تمت زيارة الأسرة والاطلاع على حالتها وتمت إعادتها لمنزلها وتكفل فاعل خير بدفع إيجار سنتين وتم دفع فواتير الكهرباء .

وتنتظر الأسرة كذلك ما تقدمه جمعية درة النسائية التي قامت بزيارة العائلة وبحث الحالة والرفع بحالتها لاتخاذ اللازم.

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