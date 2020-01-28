رجل يرفض الفرار من فيروس كورونا ليبقى مع زوجته 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

رفض الزوج الأمريكي بنجامين ويلسون التخلي عن شريكة حياته الصينية؛ بسبب أن الولايات المتحدة منعت المواطنين الصينيين من الركوب على رحلاتها المخصصة لإجلاء مواطنيها من مدينة ووهان، وسط تفشٍ مميت لفيروس كورونا القاتل.

وكانت بدأت القنصلية الأمريكية في ووهان بالتواصل مع جميع الأمريكيين المسجلين كمقيمين في المدينة الأسبوع الماضي؛ لتزويدهم بمقعد على متن الطائرة.

وهناك ما يقرب من 1000 أمريكي في ووهان، ومن المقرر أن تطير طائرة اليوم من مطار المدينة الدولي إلى مطار سان فرانسيسكو، ولكن من جهة أخرى، يُمنع على زوجات أو أزواج المواطنين الأمريكيين السفر معهم.

وقال ويلسون، وهو من ولاية لويزيانا ولكنه يعيش في ووهان مع زوجته الصينية وابنته البالغة من العمر سبع سنوات، إنه لن يأخذ الطائرة إلى الوطن لأنه يرفض فكرة التخلي عن زوجته.

وقال لصحيفة وول ستريت جورنال: سأفكر في إرسال ابنتي، إذا كان هذا خيارًا، لكنني لن أترك زوجتي، لكن إذا تمكنا جميعًا من السفر معًا، فعندئذٍ بالتأكيد نعم.

وسجلت الصين يوم الثلاثاء 25 حالة وفاة أخرى بسبب فيروس كورونا الجديد، مما رفع العدد الإجمالي إلى 106 حالة وفاة على الأقل، وذلك بينما تستعد الحكومة الأمريكية لإجلاء الأمريكيين من المدينة مركز تفشي المرض.

وفي الوقت نفسه، قالت الحكومة الأمريكية، إنها لا تستطيع إجلاء كل مواطنيها في ووهان؛ لكثرة عددهم، فالطائرة تستطيع أن تحمل 230 راكبًا كحد أقصى، ووصفت الدكتورة ديانا أداما، الأمر بقولها: يتم التواصل مع جميع المواطنين الأمريكيين، لكن لن نتمكن من الذهاب جميعًا، الكثير سيذهب والبقية منا يقيمون هنا ويتنازلون عن مقاعدهم للسماح للأطفال بالذهاب مع أمهاتهم.

وأصدرت وزارة الخارجية بيانًا في وقت متأخر من يوم السبت جاء فيه: تقوم وزارة الخارجية بترتيبات لنقل موظفيها المتمركزين في القنصلية الأمريكية العامة في ووهان إلى الولايات المتحدة؛ ونظرًا لأن المساحة محدودة، ستكون الأولوية للأفراد المعرضين لخطر أكبر من فيروس كورونا.

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