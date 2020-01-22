ردود مفاجئة .. الجماهير تُطالب بهذا الأمر بعد تأهل الأخضر

المواطن - محمد سمعه

ردت الجماهير السعودية ردودًا مفاجئة، وذلك تعقيبًا على تأهل المنتخب السعودي الأولمبي إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعد فوزه اليوم الأربعاء على منتخب أوزبكستان في نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا.

وطالبت فئات عريضة من الجماهير، المدرب سعد الشهري بعدم ضم أي لاعب هلالي فوق الـ23 عامًا لتشكيلة المنتخب السعودي الأولمبي، قائلين بأن عدم تواجد عناصر هلالية ساهم في عبور الأخضر إلى الأولمبياد.

وتنص القوانين على أنه يُسمح للمنتخب الأولمبي المتأهل للأولمبياد اختيار 3 لاعبين فوق سن الـ23 عامًا للمشاركة مع المنتخب في المحفل الدولي.

بينما قالت فئات أخرى: إن انضمام بعض النجوم مثل سالم الدوسري وسلمان الفرج ومحمد البريك من الهلال، إضافة إلى اللاعب عبدالفتاح عسيري من الأهلي وفهد المولد من الاتحاد سيساهم بشكل كبير في تألق الأخضر الأولمبي في الأولمبياد.

وسخر البعض بسبب عدم وجود لاعب قوي في المنتخب السعودي الأول لينضم إلى الأولمبي، فاتجه البعض إلى القول بأنه يجب الاستعانة بـ3 عناصر أجنبية مع شباب الأخضر الأولمبي.

من ناحية أخرى، تسبب هدف اللاعب ناصر العمران نجم المنتخب السعودي الأولمبي في إثارة الشد والجذب بين حساب الأخضر في موقع ”تويتر” وموقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر الإنترنت.

وكان ناصر العمران سجل هدف الفوز للمنتخب السعودي في شباك، منتخب أوزبكستان اليوم الأربعاء في نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا، حيث عبر بالأخضر للمباراة النهائية في البطولة وإلى أولمبياد طوكيو 2020.

وقال موقع الاتحاد الآسيوي عبر الإنترنت: إن اللاعب عبدالله الحمدان هو من سجل هدف فوز المنتخب السعودي في شباك المنتخب الأوزبكي، وليس اللاعب ناصر العمران.

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