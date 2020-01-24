رد الاعتبار شعار الزمالك ضد مازيمبي

المواطن - محمد سمعه

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الزمالك ضد مازيمبي اليوم الجمعة، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسيكون شعار مباراة الزمالك ضد مازيمبي اليوم هو الثأر للفريق الأبيض، خاصة بعد أن خسر في الجولة الأولى من الفريق الكونغولي بثلاثية دون رد في المباراة التي أُقيمت في الكونغو الديمقراطية.

وقبل إقامة مباراة الزمالك ضد مازيمبي، يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد سبع نقاط في المجموعة الأولى، أما نادي مازيمبي فيتصدر المجموعة الأولى برصيد عشر نقاط، وقد ضمن التأهل لدور الثمانية بعد فوزه في الجولة الرابعة على نادي أول أغسطس الأنجولي بهدفين لهدف.

موعد مباراة الزمالك ضد مازيمبي:

ويلعب الزمالك ضد مازيمبي على ملعب “السلام”، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في البطولة الإفريقية.

على الجانب الآخر، يرغب الفريق الأبيض في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز في مباراة الزمالك ضد مازيمبي اليوم، لخطف بطاقة التأهل الثانية دون الحاجة إلى الانتظار لنتيجة مباراته في الجولة الأخيرة أمام الفريق الأنجولي.

تألق كبير ونتائج جيدة:

ويدخل الزمالك مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعدما تحسن الأداء تحت قيادة المدير الفني الفرنسي كارتيرون، واستعادة نغمة الفوز في الدوري المصري لكرة القدم، وتحقيق سلسلة انتصارات متتالية.

ويحتاج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتحقيق الفوز برباعية دون الرد على نظيره مازيمبي اليوم، للانفراد بصدارة المجموعة قبل نهاية منافسات دور المجموعات، خاصة أن لقاء الزمالك ضد مازيمبي في الذهاب كان انتهى بتفوق الفريق الكونغولي بثلاثية دون رد.

وتُقام اليوم أيضًا مباراة الوداد الرياضي المغربي ضد نادي اتحاد العاصمة الجزائري في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة مع مباراة الزمالك ضد مازيمبي.

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